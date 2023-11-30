2000 英镑兑to Hong Kong dollars

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英镑/港元汇率
1 GBP9.91079 HKD
5 GBP49.55395 HKD
10 GBP99.10790 HKD
20 GBP198.21580 HKD
50 GBP495.53950 HKD
100 GBP991.07900 HKD
250 GBP2477.69750 HKD
500 GBP4955.39500 HKD
1000 GBP9910.79000 HKD
2000 GBP19821.58000 HKD
5000 GBP49553.95000 HKD
10000 GBP99107.90000 HKD
港元/英镑汇率
100 HKD10.09000 GBP
200 HKD20.18000 GBP
300 HKD30.27000 GBP
500 HKD50.45000 GBP
1000 HKD100.90000 GBP
2000 HKD201.80000 GBP
2500 HKD252.25000 GBP
3000 HKD302.70000 GBP
4000 HKD403.60000 GBP
5000 HKD504.50000 GBP
10000 HKD1009.00000 GBP
20000 HKD2018.00000 GBP