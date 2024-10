1 FKP 兑 ALL 统计信息

过去 30 天,FKP 兑 ALL 的表现如下:30 天高点为 119.1100,30 天低点为 117.6000。这意味着 30 天平均值为 118.3755。FKP 兑 ALL 的变化为 -0.18。



过去 90 天,FKP 兑 ALL 的表现如下:90 天高点为 119.2820,90 天低点为 116.1850。这意味着 90 天平均值为 118.0619。FKP 兑 ALL 的变化为 -0.61。