10 欧元兑至格恩西岛镑

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1 GBP1.156611.27005105.8511.725241.916481.1079721.9547
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欧元/根西岛镑汇率
1 EUR0.86464 GGP
5 EUR4.32318 GGP
10 EUR8.64637 GGP
20 EUR17.29274 GGP
50 EUR43.23185 GGP
100 EUR86.46370 GGP
250 EUR216.15925 GGP
500 EUR432.31850 GGP
1000 EUR864.63700 GGP
2000 EUR1729.27400 GGP
5000 EUR4323.18500 GGP
10000 EUR8646.37000 GGP
根西岛镑/欧元汇率
1 GGP1.15655 EUR
5 GGP5.78275 EUR
10 GGP11.56550 EUR
20 GGP23.13100 EUR
50 GGP57.82750 EUR
100 GGP115.65500 EUR
250 GGP289.13750 EUR
500 GGP578.27500 EUR
1000 GGP1156.55000 EUR
2000 GGP2313.10000 EUR
5000 GGP5782.75000 EUR
10000 GGP11565.50000 EUR