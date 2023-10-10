1 欧元兑哥斯达黎加克朗

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1GBP1.1574111.22655102.0861.665961.910221.1096122.2978
1USD0.94360.815295183.231.358251.557390.904718.1793
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欧元/哥斯达黎加科朗汇率
1 EUR567.08300 CRC
5 EUR2835.41500 CRC
10 EUR5670.83000 CRC
20 EUR11341.66000 CRC
50 EUR28354.15000 CRC
100 EUR56708.30000 CRC
250 EUR141770.75000 CRC
500 EUR283541.50000 CRC
1000 EUR567083.00000 CRC
2000 EUR1134166.00000 CRC
5000 EUR2835415.00000 CRC
10000 EUR5670830.00000 CRC
哥斯达黎加科朗/欧元汇率
1 CRC0.00176 EUR
5 CRC0.00882 EUR
10 CRC0.01763 EUR
20 CRC0.03527 EUR
50 CRC0.08817 EUR
100 CRC0.17634 EUR
250 CRC0.44085 EUR
500 CRC0.88170 EUR
1000 CRC1.76341 EUR
2000 CRC3.52682 EUR
5000 CRC8.81705 EUR
10000 CRC17.63410 EUR