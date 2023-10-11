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1GBP1.1581411.2277102.1141.669611.91291.1092721.9915
1USD0.94320.814531183.1751.359951.558120.903417.9128
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丹麦克朗/人民币汇率
1 DKK1.03776 CNY
5 DKK5.18880 CNY
10 DKK10.37760 CNY
20 DKK20.75520 CNY
50 DKK51.88800 CNY
100 DKK103.77600 CNY
250 DKK259.44000 CNY
500 DKK518.88000 CNY
1000 DKK1037.76000 CNY
2000 DKK2075.52000 CNY
5000 DKK5188.80000 CNY
10000 DKK10377.60000 CNY
人民币/丹麦克朗汇率
1 CNY0.96361 DKK
5 CNY4.81806 DKK
10 CNY9.63612 DKK
20 CNY19.27224 DKK
50 CNY48.18060 DKK
100 CNY96.36120 DKK
250 CNY240.90300 DKK
500 CNY481.80600 DKK
1000 CNY963.61200 DKK
2000 CNY1927.22400 DKK
5000 CNY4818.06000 DKK
10000 CNY9636.12000 DKK