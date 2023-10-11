2000 Czech Republickorunas兑至乌克兰格里夫尼亚

按实际汇率将 CZK 换算成 UAH

2,000 czk
3,147.66 uah

1.00000 CZK = 1.57383 UAH

5:55 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
一种更便宜的国际在线购物方式

CZK 兑 UAH 换算表

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 UAH
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.060388.2621.44181.652840.9595519.0132
1GBP1.1586111.22865102.2761.670721.915281.1117522.032
1USD0.94310.813901183.24251.35981.558850.90517.9319
1INR0.01132990.009777470.012013110.01633540.01872660.01087190.215418

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将捷克克朗兑换成至乌克兰格里夫尼亚

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择CZK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择UAH作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示CZK兑UAH的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for Czech Republickorunas

CZK兑EUR

CZK兑USD

CZK兑GBP

CZK兑KRW

CZK兑PLN

CZK兑INR

CZK兑TRY

CZK兑CHF

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
捷克克朗/乌克兰格里夫纳汇率
1 CZK1.57383 UAH
5 CZK7.86915 UAH
10 CZK15.73830 UAH
20 CZK31.47660 UAH
50 CZK78.69150 UAH
100 CZK157.38300 UAH
250 CZK393.45750 UAH
500 CZK786.91500 UAH
1000 CZK1573.83000 UAH
2000 CZK3147.66000 UAH
5000 CZK7869.15000 UAH
10000 CZK15738.30000 UAH
乌克兰格里夫纳/捷克克朗汇率
1 UAH0.63539 CZK
5 UAH3.17696 CZK
10 UAH6.35391 CZK
20 UAH12.70782 CZK
50 UAH31.76955 CZK
100 UAH63.53910 CZK
250 UAH158.84775 CZK
500 UAH317.69550 CZK
1000 UAH635.39100 CZK
2000 UAH1270.78200 CZK
5000 UAH3176.95500 CZK
10000 UAH6353.91000 CZK