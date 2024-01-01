CHF 兑 GTQ 换算表
1 CHF = 8.94171 GTQ
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GTQ
|1 CHF兑GTQ
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|9.2026
|9.2026
|低
|8.9262
|8.7029
|一般
|9.0556
|9.0285
|更改
|-1.70%
|2.58%
|查看完整历史记录
1 CHF 兑 GTQ 统计信息
过去 30 天，CHF 兑 GTQ 的表现如下：30 天高点为 9.2026，30 天低点为 8.9262。这意味着 30 天平均值为 9.0556。CHF 兑 GTQ 的变化为 -1.70。
过去 90 天，CHF 兑 GTQ 的表现如下：90 天高点为 9.2026，90 天低点为 8.7029。这意味着 90 天平均值为 9.0285。CHF 兑 GTQ 的变化为 2.58。
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- 3
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