白俄罗斯卢布兑坦桑尼亚先令

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1 BYN兑TZS过去 30 天过去 90 天
825.2240825.2240
810.2820791.6380
一般818.1070805.2626
更改1.53%3.89%
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1 BYN 兑 TZS 统计信息

过去 30 天，BYN 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 825.2240，30 天低点为 810.2820。这意味着 30 天平均值为 818.1070。BYN 兑 TZS 的变化为 1.53。

过去 90 天，BYN 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 825.2240，90 天低点为 791.6380。这意味着 90 天平均值为 805.2626。BYN 兑 TZS 的变化为 3.89。

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1 USD11.3731.3261.5271.6660.9150.78818.369
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白俄罗斯卢布/坦桑尼亚先令汇率
1 BYN822.57500 TZS
5 BYN4,112.87500 TZS
10 BYN8,225.75000 TZS
20 BYN16,451.50000 TZS
50 BYN41,128.75000 TZS
100 BYN82,257.50000 TZS
250 BYN205,643.75000 TZS
500 BYN411,287.50000 TZS
1000 BYN822,575.00000 TZS
2000 BYN1,645,150.00000 TZS
5000 BYN4,112,875.00000 TZS
10000 BYN8,225,750.00000 TZS
坦桑尼亚先令/白俄罗斯卢布汇率
1 TZS0.00122 BYN
5 TZS0.00608 BYN
10 TZS0.01216 BYN
20 TZS0.02431 BYN
50 TZS0.06078 BYN
100 TZS0.12157 BYN
250 TZS0.30392 BYN
500 TZS0.60785 BYN
1000 TZS1.21569 BYN
2000 TZS2.43138 BYN
5000 TZS6.07845 BYN
10000 TZS12.15690 BYN