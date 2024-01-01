博茨瓦纳普拉兑柬埔寨瑞尔
按实际汇率将 BWP 换算成 KHR
我们无法在这些货币间进行汇款
我们正在处理。请注册以获得通知，我们会尽快通知您。
|1 BWP兑KHR
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|305.3930
|305.3930
|低
|301.9140
|298.7300
|一般
|303.7819
|302.3756
|更改
|0.09%
|1.35%
|查看完整历史记录
1 BWP 兑 KHR 统计信息
过去 30 天，BWP 兑 KHR 的表现如下：30 天高点为 305.3930，30 天低点为 301.9140。这意味着 30 天平均值为 303.7819。BWP 兑 KHR 的变化为 0.09。
过去 90 天，BWP 兑 KHR 的表现如下：90 天高点为 305.3930，90 天低点为 298.7300。这意味着 90 天平均值为 302.3756。BWP 兑 KHR 的变化为 1.35。
如何将博茨瓦纳普拉兑换成柬埔寨瑞尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BWP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KHR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示BWP兑KHR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
您是否在向银行支付过高的费用？
将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。