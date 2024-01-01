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不丹努尔特鲁姆/土耳其里拉汇率
1 BTN0.39081 TRY
5 BTN1.95405 TRY
10 BTN3.90809 TRY
20 BTN7.81618 TRY
50 BTN19.54045 TRY
100 BTN39.08090 TRY
250 BTN97.70225 TRY
500 BTN195.40450 TRY
1000 BTN390.80900 TRY
2000 BTN781.61800 TRY
5000 BTN1,954.04500 TRY
10000 BTN3,908.09000 TRY
土耳其里拉/不丹努尔特鲁姆汇率
1 TRY2.55879 BTN
5 TRY12.79395 BTN
10 TRY25.58790 BTN
20 TRY51.17580 BTN
50 TRY127.93950 BTN
100 TRY255.87900 BTN
250 TRY639.69750 BTN
500 TRY1,279.39500 BTN
1000 TRY2,558.79000 BTN
2000 TRY5,117.58000 BTN
5000 TRY12,793.95000 BTN
10000 TRY25,587.90000 BTN