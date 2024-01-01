巴哈马元兑莱索托洛蒂
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|1 BSD兑LSL
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|18.4979
|18.9660
|低
|17.9557
|17.9354
|一般
|18.2482
|18.3318
|更改
|1.37%
|-0.22%
|查看完整历史记录
1 BSD 兑 LSL 统计信息
过去 30 天，BSD 兑 LSL 的表现如下：30 天高点为 18.4979，30 天低点为 17.9557。这意味着 30 天平均值为 18.2482。BSD 兑 LSL 的变化为 1.37。
过去 90 天，BSD 兑 LSL 的表现如下：90 天高点为 18.9660，90 天低点为 17.9354。这意味着 90 天平均值为 18.3318。BSD 兑 LSL 的变化为 -0.22。
如何将巴哈马元兑换成莱索托洛蒂
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BSD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择LSL作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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