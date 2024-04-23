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巴西雷亚尔/美元汇率
1 BRL0.19493 USD
5 BRL0.97464 USD
10 BRL1.94928 USD
20 BRL3.89856 USD
50 BRL9.74640 USD
100 BRL19.49280 USD
250 BRL48.73200 USD
500 BRL97.46400 USD
1000 BRL194.92800 USD
2000 BRL389.85600 USD
5000 BRL974.64000 USD
10000 BRL1,949.28000 USD
美元/巴西雷亚尔汇率
1 USD5.13010 BRL
5 USD25.65050 BRL
10 USD51.30100 BRL
20 USD102.60200 BRL
50 USD256.50500 BRL
100 USD513.01000 BRL
250 USD1,282.52500 BRL
500 USD2,565.05000 BRL
1000 USD5,130.10000 BRL
2000 USD10,260.20000 BRL
5000 USD25,650.50000 BRL
10000 USD51,301.00000 BRL