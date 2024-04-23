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巴西雷亚尔/港元汇率
1 BRL1.52726 HKD
5 BRL7.63630 HKD
10 BRL15.27260 HKD
20 BRL30.54520 HKD
50 BRL76.36300 HKD
100 BRL152.72600 HKD
250 BRL381.81500 HKD
500 BRL763.63000 HKD
1000 BRL1,527.26000 HKD
2000 BRL3,054.52000 HKD
5000 BRL7,636.30000 HKD
10000 BRL15,272.60000 HKD
港元/巴西雷亚尔汇率
100 HKD65.47680 BRL
200 HKD130.95360 BRL
300 HKD196.43040 BRL
500 HKD327.38400 BRL
1000 HKD654.76800 BRL
2000 HKD1,309.53600 BRL
2500 HKD1,636.92000 BRL
3000 HKD1,964.30400 BRL
4000 HKD2,619.07200 BRL
5000 HKD3,273.84000 BRL
10000 HKD6,547.68000 BRL
20000 HKD13,095.36000 BRL