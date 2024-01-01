玻利维亚玻利维亚诺兑哈萨克斯坦坚戈
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|1 BOB兑KZT
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|69.4682
|69.6575
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|68.5170
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1 BOB 兑 KZT 统计信息
过去 30 天，BOB 兑 KZT 的表现如下：30 天高点为 69.4682，30 天低点为 68.5170。这意味着 30 天平均值为 68.8579。BOB 兑 KZT 的变化为 -0.53。
过去 90 天，BOB 兑 KZT 的表现如下：90 天高点为 69.6575，90 天低点为 63.5336。这意味着 90 天平均值为 66.7861。BOB 兑 KZT 的变化为 8.76。
如何将玻利维亚玻利维亚诺兑换成哈萨克斯坦坚戈
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BOB作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KZT作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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