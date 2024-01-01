百慕大元兑冈比亚达拉西
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|1 BMD兑GMD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|69.3198
|69.3198
|低
|67.7500
|67.4788
|一般
|68.1764
|67.9722
|更改
|0.94%
|0.57%
|查看完整历史记录
1 BMD 兑 GMD 统计信息
过去 30 天，BMD 兑 GMD 的表现如下：30 天高点为 69.3198，30 天低点为 67.7500。这意味着 30 天平均值为 68.1764。BMD 兑 GMD 的变化为 0.94。
过去 90 天，BMD 兑 GMD 的表现如下：90 天高点为 69.3198，90 天低点为 67.4788。这意味着 90 天平均值为 67.9722。BMD 兑 GMD 的变化为 0.57。
如何将百慕大元兑换成冈比亚达拉西
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GMD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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