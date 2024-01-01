巴林第纳尔兑乌拉圭比索

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1 BHD兑UYU过去 30 天过去 90 天
107.8120107.8120
106.1050101.7510
一般106.8332104.8181
更改1.27%5.22%
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1 BHD 兑 UYU 统计信息

过去 30 天，BHD 兑 UYU 的表现如下：30 天高点为 107.8120，30 天低点为 106.1050。这意味着 30 天平均值为 106.8332。BHD 兑 UYU 的变化为 1.27。

过去 90 天，BHD 兑 UYU 的表现如下：90 天高点为 107.8120，90 天低点为 101.7510。这意味着 90 天平均值为 104.8181。BHD 兑 UYU 的变化为 5.22。

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 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183.940.9151.66818.4131,566.191.3741.326
1 INR0.01210.0110.020.21918.6590.0160.016
1 EUR1.09391.75511.82320.1281,7121.5021.45
1 NZD0.650.3260.548111.04939.0090.8240.795

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巴林第纳尔/乌拉圭比索汇率
1 BHD107.45100 UYU
5 BHD537.25500 UYU
10 BHD1,074.51000 UYU
20 BHD2,149.02000 UYU
50 BHD5,372.55000 UYU
100 BHD10,745.10000 UYU
250 BHD26,862.75000 UYU
500 BHD53,725.50000 UYU
1000 BHD107,451.00000 UYU
2000 BHD214,902.00000 UYU
5000 BHD537,255.00000 UYU
10000 BHD1,074,510.00000 UYU
乌拉圭比索/巴林第纳尔汇率
1 UYU0.00931 BHD
5 UYU0.04653 BHD
10 UYU0.09307 BHD
20 UYU0.18613 BHD
50 UYU0.46533 BHD
100 UYU0.93066 BHD
250 UYU2.32665 BHD
500 UYU4.65330 BHD
1000 UYU9.30660 BHD
2000 UYU18.61320 BHD
5000 UYU46.53300 BHD
10000 UYU93.06600 BHD