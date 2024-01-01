1,000 安哥拉宽扎兑科威特第纳尔
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AOA 兑 KWD 换算表
1 AOA = 0.00033 KWD
0
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KWD
|1 AOA兑KWD
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|0.0003
|0.0003
|低
|0.0003
|0.0003
|一般
|0.0003
|0.0003
|更改
|3.01%
|-2.67%
|查看完整历史记录
1 AOA 兑 KWD 统计信息
过去 30 天，AOA 兑 KWD 的表现如下：30 天高点为 0.0003，30 天低点为 0.0003。这意味着 30 天平均值为 0.0003。AOA 兑 KWD 的变化为 3.01。
过去 90 天，AOA 兑 KWD 的表现如下：90 天高点为 0.0003，90 天低点为 0.0003。这意味着 90 天平均值为 0.0003。AOA 兑 KWD 的变化为 -2.67。
如何将安哥拉宽扎兑换成科威特第纳尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择AOA作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择KWD作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
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|科威特第纳尔/安哥拉宽扎汇率
|1 KWD
|2,996.34000 AOA
|5 KWD
|14,981.70000 AOA
|10 KWD
|29,963.40000 AOA
|20 KWD
|59,926.80000 AOA
|50 KWD
|149,817.00000 AOA
|100 KWD
|299,634.00000 AOA
|250 KWD
|749,085.00000 AOA
|500 KWD
|1,498,170.00000 AOA
|1000 KWD
|2,996,340.00000 AOA
|2000 KWD
|5,992,680.00000 AOA
|5000 KWD
|14,981,700.00000 AOA
|10000 KWD
|29,963,400.00000 AOA