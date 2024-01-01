250 亚美尼亚德拉姆兑伯利兹元

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BZD
1 AMD兑BZD过去 30 天过去 90 天
0.00520.0052
0.00510.0051
一般0.00520.0052
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1 AMD 兑 BZD 统计信息

过去 30 天，AMD 兑 BZD 的表现如下：30 天高点为 0.0052，30 天低点为 0.0051。这意味着 30 天平均值为 0.0052。AMD 兑 BZD 的变化为 -0.14。

过去 90 天，AMD 兑 BZD 的表现如下：90 天高点为 0.0052，90 天低点为 0.0051。这意味着 90 天平均值为 0.0052。AMD 兑 BZD 的变化为 0.01。

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8321.08691.2771.4991.620.93921.587
1 GBP1.20111.305109.6451.8011.9461.12825.931
1 USD0.9210.767184.0481.381.4920.86519.877
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亚美尼亚德拉姆/伯利兹元汇率
1 AMD0.00516 BZD
5 AMD0.02581 BZD
10 AMD0.05162 BZD
20 AMD0.10324 BZD
50 AMD0.25809 BZD
100 AMD0.51618 BZD
250 AMD1.29045 BZD
500 AMD2.58089 BZD
1000 AMD5.16178 BZD
2000 AMD10.32356 BZD
5000 AMD25.80890 BZD
10000 AMD51.61780 BZD
伯利兹元/亚美尼亚德拉姆汇率
1 BZD193.73200 AMD
5 BZD968.66000 AMD
10 BZD1,937.32000 AMD
20 BZD3,874.64000 AMD
50 BZD9,686.60000 AMD
100 BZD19,373.20000 AMD
250 BZD48,433.00000 AMD
500 BZD96,866.00000 AMD
1000 BZD193,732.00000 AMD
2000 BZD387,464.00000 AMD
5000 BZD968,660.00000 AMD
10000 BZD1,937,320.00000 AMD