250 Ermeni dramından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile AMD → BZD çevirin

250 amd
1,29 bzd

1.00000 AMD = 0.00516 BZD

10:3 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

AMD → BZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 BZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86431.053987.6731.421341.649170.9663518.6079
1GBP1.1570111.21945101.4451.644611.908221.1180721.5309
1USD0.948850.820042183.18911.348651.564820.9169517.6562
1INR0.0114060.009857560.012020810.01621190.01881040.01102250.212242

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Belize Doları
1 AMD0.00516 BZD
5 AMD0.02581 BZD
10 AMD0.05162 BZD
20 AMD0.10324 BZD
50 AMD0.25809 BZD
100 AMD0.51618 BZD
250 AMD1.29046 BZD
500 AMD2.58092 BZD
1000 AMD5.16183 BZD
2000 AMD10.32366 BZD
5000 AMD25.80915 BZD
10000 AMD51.61830 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Ermeni Dramı
1 BZD193.73000 AMD
5 BZD968.65000 AMD
10 BZD1937.30000 AMD
20 BZD3874.60000 AMD
50 BZD9686.50000 AMD
100 BZD19373.00000 AMD
250 BZD48432.50000 AMD
500 BZD96865.00000 AMD
1000 BZD193730.00000 AMD
2000 BZD387460.00000 AMD
5000 BZD968650.00000 AMD
10000 BZD1937300.00000 AMD