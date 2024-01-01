500 阿尔巴尼亚列克兑巴基斯坦卢比

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PKR
1 ALL兑PKR过去 30 天过去 90 天
3.14283.1428
3.04933.0042
一般3.09743.0813
更改-1.97%1.32%
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1 ALL 兑 PKR 统计信息

过去 30 天，ALL 兑 PKR 的表现如下：30 天高点为 3.1428，30 天低点为 3.0493。这意味着 30 天平均值为 3.0974。ALL 兑 PKR 的变化为 -1.97。

过去 90 天，ALL 兑 PKR 的表现如下：90 天高点为 3.1428，90 天低点为 3.0042。这意味着 90 天平均值为 3.0813。ALL 兑 PKR 的变化为 1.32。

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 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.920.7661.3857.54256.6261.49184.072
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1 GBP1.3051.20111.80175.09973.9021.946109.722
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阿尔巴尼亚列克/巴基斯坦卢比汇率
1 ALL3.05721 PKR
5 ALL15.28605 PKR
10 ALL30.57210 PKR
20 ALL61.14420 PKR
50 ALL152.86050 PKR
100 ALL305.72100 PKR
250 ALL764.30250 PKR
500 ALL1,528.60500 PKR
1000 ALL3,057.21000 PKR
2000 ALL6,114.42000 PKR
5000 ALL15,286.05000 PKR
10000 ALL30,572.10000 PKR
巴基斯坦卢比/阿尔巴尼亚列克汇率
1 PKR0.32710 ALL
5 PKR1.63548 ALL
10 PKR3.27095 ALL
20 PKR6.54190 ALL
50 PKR16.35475 ALL
100 PKR32.70950 ALL
250 PKR81.77375 ALL
500 PKR163.54750 ALL
1000 PKR327.09500 ALL
2000 PKR654.19000 ALL
5000 PKR1,635.47500 ALL
10000 PKR3,270.95000 ALL