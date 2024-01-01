20 Güney Afrika randından Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → KYD çevirin

20 zar
0,90 kyd

1,000R ZAR = 0,04484$ KYD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → KYD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04570,0457
Düşük0,04450,0432
Ortalama0,04500,0447
Değişim-0.10%1.43%
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1 ZAR → KYD istatistikleri

ZAR → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0457, en düşük 0,0445 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0450 oldu. ZAR → KYD kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

ZAR → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0457, en düşük 0,0432 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0447 oldu. ZAR → KYD kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Cayman Adaları Doları
1 ZAR0,04484 KYD
5 ZAR0,22422 KYD
10 ZAR0,44845 KYD
20 ZAR0,89690 KYD
50 ZAR2,24224 KYD
100 ZAR4,48448 KYD
250 ZAR11,21120 KYD
500 ZAR22,42240 KYD
1000 ZAR44,84480 KYD
2000 ZAR89,68960 KYD
5000 ZAR224,22400 KYD
10000 ZAR448,44800 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Güney Afrika Randı
1 KYD22,29910 ZAR
5 KYD111,49550 ZAR
10 KYD222,99100 ZAR
20 KYD445,98200 ZAR
50 KYD1.114,95500 ZAR
100 KYD2.229,91000 ZAR
250 KYD5.574,77500 ZAR
500 KYD11.149,55000 ZAR
1000 KYD22.299,10000 ZAR
2000 KYD44.598,20000 ZAR
5000 KYD111.495,50000 ZAR
10000 KYD222.991,00000 ZAR