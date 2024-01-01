1 Güney Afrika randından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile ZAR → CNY çevirin

1 zar
0,39 cny

1,000R ZAR = 0,3921¥ CNY

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,40380,4046
Düşük0,39210,3820
Ortalama0,39850,3954
Değişim-1.46%0.43%
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1 ZAR → CNY istatistikleri

ZAR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4038, en düşük 0,3921 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3985 oldu. ZAR → CNY kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

ZAR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4046, en düşük 0,3820 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3954 oldu. ZAR → CNY kurundaki değişiklik 0.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Çin Yuanı RMB
1 ZAR0,39209 CNY
5 ZAR1,96044 CNY
10 ZAR3,92088 CNY
20 ZAR7,84176 CNY
50 ZAR19,60440 CNY
100 ZAR39,20880 CNY
250 ZAR98,02200 CNY
500 ZAR196,04400 CNY
1000 ZAR392,08800 CNY
2000 ZAR784,17600 CNY
5000 ZAR1.960,44000 CNY
10000 ZAR3.920,88000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Güney Afrika Randı
1 CNY2,55045 ZAR
5 CNY12,75225 ZAR
10 CNY25,50450 ZAR
20 CNY51,00900 ZAR
50 CNY127,52250 ZAR
100 CNY255,04500 ZAR
250 CNY637,61250 ZAR
500 CNY1.275,22500 ZAR
1000 CNY2.550,45000 ZAR
2000 CNY5.100,90000 ZAR
5000 CNY12.752,25000 ZAR
10000 CNY25.504,50000 ZAR