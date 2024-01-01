20 Güney Afrika randından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile ZAR → BTN çevirin

20 zar
91,57 btn

1,000R ZAR = 4,579Nu. BTN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BTN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,65154,6515
Düşük4,54364,3987
Ortalama4,59154,5525
Değişim0.21%1.84%
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1 ZAR → BTN istatistikleri

ZAR → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6515, en düşük 4,5436 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5915 oldu. ZAR → BTN kurundaki değişiklik 0.21 değerindeydi.

ZAR → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6515, en düşük 4,3987 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5525 oldu. ZAR → BTN kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Bhutan Ngultrumu
1 ZAR4,57854 BTN
5 ZAR22,89270 BTN
10 ZAR45,78540 BTN
20 ZAR91,57080 BTN
50 ZAR228,92700 BTN
100 ZAR457,85400 BTN
250 ZAR1.144,63500 BTN
500 ZAR2.289,27000 BTN
1000 ZAR4.578,54000 BTN
2000 ZAR9.157,08000 BTN
5000 ZAR22.892,70000 BTN
10000 ZAR45.785,40000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Güney Afrika Randı
1 BTN0,21841 ZAR
5 BTN1,09205 ZAR
10 BTN2,18410 ZAR
20 BTN4,36820 ZAR
50 BTN10,92050 ZAR
100 BTN21,84100 ZAR
250 BTN54,60250 ZAR
500 BTN109,20500 ZAR
1000 BTN218,41000 ZAR
2000 BTN436,82000 ZAR
5000 BTN1.092,05000 ZAR
10000 BTN2.184,10000 ZAR