bin Güney Afrika randından Brezilya realine

Reel döviz kuru ile ZAR → BRL çevirin

1.000 zar
313,26 brl

1,000R ZAR = 0,3133R$ BRL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31440,3144
Düşük0,29840,2740
Ortalama0,30460,2933
Değişim4.25%14.21%
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1 ZAR → BRL istatistikleri

ZAR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3144, en düşük 0,2984 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3046 oldu. ZAR → BRL kurundaki değişiklik 4.25 değerindeydi.

ZAR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3144, en düşük 0,2740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2933 oldu. ZAR → BRL kurundaki değişiklik 14.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Brezilya Reali
1 ZAR0,31326 BRL
5 ZAR1,56630 BRL
10 ZAR3,13260 BRL
20 ZAR6,26520 BRL
50 ZAR15,66300 BRL
100 ZAR31,32600 BRL
250 ZAR78,31500 BRL
500 ZAR156,63000 BRL
1000 ZAR313,26000 BRL
2000 ZAR626,52000 BRL
5000 ZAR1.566,30000 BRL
10000 ZAR3.132,60000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Güney Afrika Randı
1 BRL3,19224 ZAR
5 BRL15,96120 ZAR
10 BRL31,92240 ZAR
20 BRL63,84480 ZAR
50 BRL159,61200 ZAR
100 BRL319,22400 ZAR
250 BRL798,06000 ZAR
500 BRL1.596,12000 ZAR
1000 BRL3.192,24000 ZAR
2000 BRL6.384,48000 ZAR
5000 BRL15.961,20000 ZAR
10000 BRL31.922,40000 ZAR