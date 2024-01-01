20 Güney Afrika randından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile ZAR → AMD çevirin

20 zar
424,66 amd

1,000R ZAR = 21,23֏ AMD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,608421,6349
Düşük21,032720,4419
Ortalama21,291621,1494
Değişim0.95%1.23%
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1 ZAR → AMD istatistikleri

ZAR → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,6084, en düşük 21,0327 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,2916 oldu. ZAR → AMD kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

ZAR → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,6349, en düşük 20,4419 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,1494 oldu. ZAR → AMD kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ermeni Dramı
1 ZAR21,23300 AMD
5 ZAR106,16500 AMD
10 ZAR212,33000 AMD
20 ZAR424,66000 AMD
50 ZAR1.061,65000 AMD
100 ZAR2.123,30000 AMD
250 ZAR5.308,25000 AMD
500 ZAR10.616,50000 AMD
1000 ZAR21.233,00000 AMD
2000 ZAR42.466,00000 AMD
5000 ZAR106.165,00000 AMD
10000 ZAR212.330,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Güney Afrika Randı
1 AMD0,04710 ZAR
5 AMD0,23548 ZAR
10 AMD0,47096 ZAR
20 AMD0,94193 ZAR
50 AMD2,35483 ZAR
100 AMD4,70965 ZAR
250 AMD11,77413 ZAR
500 AMD23,54825 ZAR
1000 AMD47,09650 ZAR
2000 AMD94,19300 ZAR
5000 AMD235,48250 ZAR
10000 AMD470,96500 ZAR