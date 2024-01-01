2.000 CFA Frangı BCEAO'dan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile XOF → ZAR çevirin

1,000CFA XOF = 0,02908R ZAR

12:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 XOF → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02940,0305
Düşük0,02850,0285
Ortalama0,02910,0295
Değişim-0.24%-4.15%
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1 XOF → ZAR istatistikleri

XOF → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0294, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0291 oldu. XOF → ZAR kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

XOF → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0305, en düşük 0,0285 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0295 oldu. XOF → ZAR kurundaki değişiklik -4.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,5399,9861,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,621,6932.180,23
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,49
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5561,4161.823,55

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Güney Afrika Randı
1 XOF0,02908 ZAR
5 XOF0,14540 ZAR
10 XOF0,29081 ZAR
20 XOF0,58161 ZAR
50 XOF1,45404 ZAR
100 XOF2,90807 ZAR
250 XOF7,27018 ZAR
500 XOF14,54035 ZAR
1000 XOF29,08070 ZAR
2000 XOF58,16140 ZAR
5000 XOF145,40350 ZAR
10000 XOF290,80700 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / CFA Frangı BCEAO
1 ZAR34,38710 XOF
5 ZAR171,93550 XOF
10 ZAR343,87100 XOF
20 ZAR687,74200 XOF
50 ZAR1.719,35500 XOF
100 ZAR3.438,71000 XOF
250 ZAR8.596,77500 XOF
500 ZAR17.193,55000 XOF
1000 ZAR34.387,10000 XOF
2000 ZAR68.774,20000 XOF
5000 ZAR171.935,50000 XOF
10000 ZAR343.871,00000 XOF