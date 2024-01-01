20 CFA Frangı BCEAO'dan Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile XOF → SLL çevirin

1,000CFA XOF = 36,60Le SLL

12:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SLL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SLL
1 XOF → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,084339,0331
Düşük36,503136,5031
Ortalama37,316537,9013
Değişim-3.71%-4.85%
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1 XOF → SLL istatistikleri

XOF → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,0843, en düşük 36,5031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,3165 oldu. XOF → SLL kurundaki değişiklik -3.71 değerindeydi.

XOF → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,0331, en düşük 36,5031 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,9013 oldu. XOF → SLL kurundaki değişiklik -4.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9911,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1961,94512,6231,6932.179,72
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9561.230,14
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → EUR

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sierra Leone Leonesi
1 XOF36,59530 SLL
5 XOF182,97650 SLL
10 XOF365,95300 SLL
20 XOF731,90600 SLL
50 XOF1.829,76500 SLL
100 XOF3.659,53000 SLL
250 XOF9.148,82500 SLL
500 XOF18.297,65000 SLL
1000 XOF36.595,30000 SLL
2000 XOF73.190,60000 SLL
5000 XOF182.976,50000 SLL
10000 XOF365.953,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / CFA Frangı BCEAO
1 SLL0,02733 XOF
5 SLL0,13663 XOF
10 SLL0,27326 XOF
20 SLL0,54652 XOF
50 SLL1,36630 XOF
100 SLL2,73259 XOF
250 SLL6,83148 XOF
500 SLL13,66295 XOF
1000 SLL27,32590 XOF
2000 SLL54,65180 XOF
5000 SLL136,62950 XOF
10000 SLL273,25900 XOF