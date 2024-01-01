1 CFA Frangı BCEAO'dan Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile XOF → SLL çevirin

1,000CFA XOF = 36,60Le SLL

12:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SLL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SLL
1 XOF → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek38,084339,0331
Düşük36,503136,5031
Ortalama37,316537,9013
Değişim-3.71%-4.85%
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1 XOF → SLL istatistikleri

XOF → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 38,0843, en düşük 36,5031 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,3165 oldu. XOF → SLL kurundaki değişiklik -3.71 değerindeydi.

XOF → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 39,0331, en düşük 36,5031 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,9013 oldu. XOF → SLL kurundaki değişiklik -4.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,991,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6231,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9551.230,23
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,43

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

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XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Sierra Leone Leonesi
1 XOF36,59910 SLL
5 XOF182,99550 SLL
10 XOF365,99100 SLL
20 XOF731,98200 SLL
50 XOF1.829,95500 SLL
100 XOF3.659,91000 SLL
250 XOF9.149,77500 SLL
500 XOF18.299,55000 SLL
1000 XOF36.599,10000 SLL
2000 XOF73.198,20000 SLL
5000 XOF182.995,50000 SLL
10000 XOF365.991,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / CFA Frangı BCEAO
1 SLL0,02732 XOF
5 SLL0,13662 XOF
10 SLL0,27323 XOF
20 SLL0,54646 XOF
50 SLL1,36616 XOF
100 SLL2,73231 XOF
250 SLL6,83078 XOF
500 SLL13,66155 XOF
1000 SLL27,32310 XOF
2000 SLL54,64620 XOF
5000 SLL136,61550 XOF
10000 SLL273,23100 XOF