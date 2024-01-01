500 CFA Frangı BCEAO'dan Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile XOF → PEN çevirin

1,000CFA XOF = 0,006111S/. PEN

11:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 XOF → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00630,0064
Düşük0,00610,0061
Ortalama0,00620,0063
Değişim-1.81%-4.02%
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1 XOF → PEN istatistikleri

XOF → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0061 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0062 oldu. XOF → PEN kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

XOF → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0064, en düşük 0,0061 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0063 oldu. XOF → PEN kurundaki değişiklik -4.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9931,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1971,94512,6241,6932.179,54
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1270,9561.230,49
1 EUR1,0560,8361,4811,62610,5511,4151.821,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Peru Nuevo Solü
1 XOF0,00611 PEN
5 XOF0,03055 PEN
10 XOF0,06111 PEN
20 XOF0,12222 PEN
50 XOF0,30554 PEN
100 XOF0,61108 PEN
250 XOF1,52771 PEN
500 XOF3,05542 PEN
1000 XOF6,11083 PEN
2000 XOF12,22166 PEN
5000 XOF30,55415 PEN
10000 XOF61,10830 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / CFA Frangı BCEAO
1 PEN163,64400 XOF
5 PEN818,22000 XOF
10 PEN1.636,44000 XOF
20 PEN3.272,88000 XOF
50 PEN8.182,20000 XOF
100 PEN16.364,40000 XOF
250 PEN40.911,00000 XOF
500 PEN81.822,00000 XOF
1000 PEN163.644,00000 XOF
2000 PEN327.288,00000 XOF
5000 PEN818.220,00000 XOF
10000 PEN1.636.440,00000 XOF