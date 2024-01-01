10 bin CFA Frangı BCEAO'dan Komor frangına

Reel döviz kuru ile XOF → KMF çevirin

1,000CFA XOF = 0,7500CF KMF

10:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → KMF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KMF
1 XOF → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75000,7500
Düşük0,75000,7500
Ortalama0,75000,7500
Değişim0.00%0.00%
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1 XOF → KMF istatistikleri

XOF → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7500, en düşük 0,7500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7500 oldu. XOF → KMF kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

XOF → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7500, en düşük 0,7500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7500 oldu. XOF → KMF kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - KMF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6291,6932.179,72
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1290,9551.230,49
1 EUR1,0560,8361,48111,62510,5561,4151.821,91

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Komor Frangı
1 XOF0,75000 KMF
5 XOF3,75000 KMF
10 XOF7,50000 KMF
20 XOF15,00000 KMF
50 XOF37,50000 KMF
100 XOF75,00000 KMF
250 XOF187,50000 KMF
500 XOF375,00000 KMF
1000 XOF750,00000 KMF
2000 XOF1.500,00000 KMF
5000 XOF3.750,00000 KMF
10000 XOF7.500,00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / CFA Frangı BCEAO
1 KMF1,33333 XOF
5 KMF6,66665 XOF
10 KMF13,33330 XOF
20 KMF26,66660 XOF
50 KMF66,66650 XOF
100 KMF133,33300 XOF
250 KMF333,33250 XOF
500 KMF666,66500 XOF
1000 KMF1.333,33000 XOF
2000 KMF2.666,66000 XOF
5000 KMF6.666,65000 XOF
10000 KMF13.333,30000 XOF