5.000 CFA Frangı BCEAO'dan Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile XOF → GIP çevirin

1,000CFA XOF = 0,001273£ GIP

10:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 XOF → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.30%-1.98%
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1 XOF → GIP istatistikleri

XOF → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → GIP kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

XOF → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. XOF → GIP kurundaki değişiklik -1.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,549,9971,341.725,21
1 GBP1,26411,7731,1971,94612,6361,6932.180,58
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.230,23
1 EUR1,0560,8351,4811,62510,5521,4141.821,05

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cebelitarık Lirası
1 XOF0,00127 GIP
5 XOF0,00637 GIP
10 XOF0,01273 GIP
20 XOF0,02546 GIP
50 XOF0,06366 GIP
100 XOF0,12732 GIP
250 XOF0,31829 GIP
500 XOF0,63658 GIP
1000 XOF1,27315 GIP
2000 XOF2,54630 GIP
5000 XOF6,36575 GIP
10000 XOF12,73150 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 GIP785,45500 XOF
5 GIP3.927,27500 XOF
10 GIP7.854,55000 XOF
20 GIP15.709,10000 XOF
50 GIP39.272,75000 XOF
100 GIP78.545,50000 XOF
250 GIP196.363,75000 XOF
500 GIP392.727,50000 XOF
1000 GIP785.455,00000 XOF
2000 GIP1.570.910,00000 XOF
5000 GIP3.927.275,00000 XOF
10000 GIP7.854.550,00000 XOF