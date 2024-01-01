5.000 CFA Frangı BCEAO'dan Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → FJD çevirin

1,000CFA XOF = 0,003668FJ$ FJD

10:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → FJD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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FJD
1 XOF → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00380,0038
Düşük0,00370,0037
Ortalama0,00370,0037
Değişim-1.71%-3.37%
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1 XOF → FJD istatistikleri

XOF → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0037 oldu. XOF → FJD kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.

XOF → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0038, en düşük 0,0037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0037 oldu. XOF → FJD kurundaki değişiklik -3.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - FJD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9481,54101,341.725,21
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,6341,6932.179,72
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.229,96
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,5521,4141.820,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Fiji Doları
1 XOF0,00367 FJD
5 XOF0,01834 FJD
10 XOF0,03668 FJD
20 XOF0,07336 FJD
50 XOF0,18339 FJD
100 XOF0,36678 FJD
250 XOF0,91694 FJD
500 XOF1,83388 FJD
1000 XOF3,66776 FJD
2000 XOF7,33552 FJD
5000 XOF18,33880 FJD
10000 XOF36,67760 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / CFA Frangı BCEAO
1 FJD272,64600 XOF
5 FJD1.363,23000 XOF
10 FJD2.726,46000 XOF
20 FJD5.452,92000 XOF
50 FJD13.632,30000 XOF
100 FJD27.264,60000 XOF
250 FJD68.161,50000 XOF
500 FJD136.323,00000 XOF
1000 FJD272.646,00000 XOF
2000 FJD545.292,00000 XOF
5000 FJD1.363.230,00000 XOF
10000 FJD2.726.460,00000 XOF