500 CFA Frangı BCEAO'dan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → CAD çevirin

1,000CFA XOF = 0,002255C$ CAD

09:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CAD
1 XOF → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0023
Düşük0,00230,0023
Ortalama0,00230,0023
Değişim-1.38%-2.39%
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1 XOF → CAD istatistikleri

XOF → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. XOF → CAD kurundaki değişiklik -1.38 değerindeydi.

XOF → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0023 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. XOF → CAD kurundaki değişiklik -2.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54210,0041,3411.720,28
1 GBP1,26211,7711,1971,94612,6281,6922.171,6
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,130,9551.226,1
1 EUR1,0550,8351,4811,62610,5491,4141.814,04

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Kanada Doları
1 XOF0,00226 CAD
5 XOF0,01128 CAD
10 XOF0,02255 CAD
20 XOF0,04511 CAD
50 XOF0,11277 CAD
100 XOF0,22555 CAD
250 XOF0,56387 CAD
500 XOF1,12773 CAD
1000 XOF2,25546 CAD
2000 XOF4,51092 CAD
5000 XOF11,27730 CAD
10000 XOF22,55460 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / CFA Frangı BCEAO
1 CAD443,36800 XOF
5 CAD2.216,84000 XOF
10 CAD4.433,68000 XOF
20 CAD8.867,36000 XOF
50 CAD22.168,40000 XOF
100 CAD44.336,80000 XOF
250 CAD110.842,00000 XOF
500 CAD221.684,00000 XOF
1000 CAD443.368,00000 XOF
2000 CAD886.736,00000 XOF
5000 CAD2.216.840,00000 XOF
10000 CAD4.433.680,00000 XOF