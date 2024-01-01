100 CFA Frangı BCEAO'dan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → BZD çevirin

1,000CFA XOF = 0,003215BZ$ BZD

09:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → BZD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BZD
1 XOF → BZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00320,0032
Ortalama0,00330,0033
Değişim-2.98%-5.47%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → BZD istatistikleri

XOF → BZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BZD kurundaki değişiklik -2.98 değerindeydi.

XOF → BZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BZD kurundaki değişiklik -5.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0051,3411.720,28
1 GBP1,26311,7711,1971,94612,6321,6932.171,94
1 CAD0,7130,56510,6761,0987,1310,9561.226,1
1 EUR1,0540,8351,47911,62510,5491,4141.813,78

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Belize Doları
1 XOF0,00321 BZD
5 XOF0,01607 BZD
10 XOF0,03215 BZD
20 XOF0,06429 BZD
50 XOF0,16074 BZD
100 XOF0,32147 BZD
250 XOF0,80368 BZD
500 XOF1,60736 BZD
1000 XOF3,21471 BZD
2000 XOF6,42942 BZD
5000 XOF16,07355 BZD
10000 XOF32,14710 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / CFA Frangı BCEAO
1 BZD311,07100 XOF
5 BZD1.555,35500 XOF
10 BZD3.110,71000 XOF
20 BZD6.221,42000 XOF
50 BZD15.553,55000 XOF
100 BZD31.107,10000 XOF
250 BZD77.767,75000 XOF
500 BZD155.535,50000 XOF
1000 BZD311.071,00000 XOF
2000 BZD622.142,00000 XOF
5000 BZD1.555.355,00000 XOF
10000 BZD3.110.710,00000 XOF