CFA Frangı BCEAO'dan Belize dolarına Geçmiş Döviz Kurları
CFA Frangı BCEAO'dan Belize dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, CFA Frangı BCEAO'dan (XOF) Belize dolarına (BZD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XOF - BZD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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XOF → BZD çevrim grafiği
1 XOF = 0,00321 BZD
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CFA frangı BCEAO → Belize doları döviz kuru geçmişi
Bugünün CFA frangı BCEAO Belize dolarına döviz kuru şu anda 0,003, dünden bu yana %-0.016 değerinde değişti. CFA frangı BCEAO değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.802 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada CFA frangı BCEAO Belize dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,003 (13-11-2024) ile en düşük değeri 0,003 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.461 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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