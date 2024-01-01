CFA Frangı BCEAO'dan Barbados dolarına
Reel döviz kuru ile XOF → BBD çevirin
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XOF → BBD çevrim grafiği
1 XOF = 0,00321 BBD
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|1 XOF → BBD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0033
|0,0034
|Düşük
|0,0032
|0,0032
|Ortalama
|0,0033
|0,0033
|Değişim
|-3.03%
|-5.52%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XOF → BBD istatistikleri
XOF → BBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BBD kurundaki değişiklik -3.03 değerindeydi.
XOF → BBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BBD kurundaki değişiklik -5.52 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
CFA Frangı BCEAO'dan Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Barbados Doları / CFA Frangı BCEAO
|1 BBD
|311,19300 XOF
|5 BBD
|1.555,96500 XOF
|10 BBD
|3.111,93000 XOF
|20 BBD
|6.223,86000 XOF
|50 BBD
|15.559,65000 XOF
|100 BBD
|31.119,30000 XOF
|250 BBD
|77.798,25000 XOF
|500 BBD
|155.596,50000 XOF
|1000 BBD
|311.193,00000 XOF
|2000 BBD
|622.386,00000 XOF
|5000 BBD
|1.555.965,00000 XOF
|10000 BBD
|3.111.930,00000 XOF