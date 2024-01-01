5 CFA Frangı BCEAO'dan Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile XOF → BBD çevirin

1,000CFA XOF = 0,003214Bds$ BBD

09:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → BBD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BBD
1 XOF → BBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00320,0032
Ortalama0,00330,0033
Değişim-3.03%-5.52%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → BBD istatistikleri

XOF → BBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BBD kurundaki değişiklik -3.03 değerindeydi.

XOF → BBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. XOF → BBD kurundaki değişiklik -5.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - BBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4030,9491,54110,0141,3411.720,28
1 GBP1,26311,7731,1991,94712,6521,6942.173,49
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1370,9561.226,1
1 EUR1,0540,8341,47911,62410,5541,4131.813,09

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Barbados Doları
1 XOF0,00321 BBD
5 XOF0,01607 BBD
10 XOF0,03214 BBD
20 XOF0,06427 BBD
50 XOF0,16068 BBD
100 XOF0,32136 BBD
250 XOF0,80339 BBD
500 XOF1,60678 BBD
1000 XOF3,21355 BBD
2000 XOF6,42710 BBD
5000 XOF16,06775 BBD
10000 XOF32,13550 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / CFA Frangı BCEAO
1 BBD311,18300 XOF
5 BBD1.555,91500 XOF
10 BBD3.111,83000 XOF
20 BBD6.223,66000 XOF
50 BBD15.559,15000 XOF
100 BBD31.118,30000 XOF
250 BBD77.795,75000 XOF
500 BBD155.591,50000 XOF
1000 BBD311.183,00000 XOF
2000 BBD622.366,00000 XOF
5000 BBD1.555.915,00000 XOF
10000 BBD3.111.830,00000 XOF