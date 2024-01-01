Doğu Karayip dolarından Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile XCD → RSD çevirin

1,000$ XCD = 40,94РСД RSD

08:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 XCD → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,147441,1474
Düşük39,641938,7293
Ortalama40,329939,5727
Değişim2.65%5.35%
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1 XCD → RSD istatistikleri

XCD → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,1474, en düşük 39,6419 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 40,3299 oldu. XCD → RSD kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

XCD → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,1474, en düşük 38,7293 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 39,5727 oldu. XCD → RSD kurundaki değişiklik 5.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9761,5350,7891,40184,4111,3380,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0740,053
1 AUD0,65111,70910,5140,91354,9810,8720,615
1 GBP1,26722,7711,94511,775106,9281,6951,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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