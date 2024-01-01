10 Doğu Karayip dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile XCD → IMP çevirin

1,000$ XCD = 0,2922£ IMP

07:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IMP
1 XCD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29350,2935
Düşük0,28370,2758
Ortalama0,28750,2833
Değişim3.00%3.31%
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1 XCD → IMP istatistikleri

XCD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2935, en düşük 0,2837 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2875 oldu. XCD → IMP kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

XCD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2935, en düşük 0,2758 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2833 oldu. XCD → IMP kurundaki değişiklik 3.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9691,5350,7891,40284,411,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70310,5140,91354,9760,8720,615
1 GBP1,26722,7731,94611,777106,9771,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Man Adası poundu
1 XCD0,29224 IMP
5 XCD1,46120 IMP
10 XCD2,92240 IMP
20 XCD5,84480 IMP
50 XCD14,61200 IMP
100 XCD29,22400 IMP
250 XCD73,06000 IMP
500 XCD146,12000 IMP
1000 XCD292,24000 IMP
2000 XCD584,48000 IMP
5000 XCD1.461,20000 IMP
10000 XCD2.922,40000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Doğu Karayip Doları
1 IMP3,42185 XCD
5 IMP17,10925 XCD
10 IMP34,21850 XCD
20 IMP68,43700 XCD
50 IMP171,09250 XCD
100 IMP342,18500 XCD
250 IMP855,46250 XCD
500 IMP1.710,92500 XCD
1000 IMP3.421,85000 XCD
2000 IMP6.843,70000 XCD
5000 IMP17.109,25000 XCD
10000 IMP34.218,50000 XCD