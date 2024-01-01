1 Doğu Karayip dolarından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile XCD → GHS çevirin

1,000$ XCD = 5,841GH¢ GHS

07:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GHS
1 XCD → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,12226,1222
Düşük5,84125,7457
Ortalama6,00605,8805
Değişim-1.30%1.63%
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1 XCD → GHS istatistikleri

XCD → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,1222, en düşük 5,8412 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,0060 oldu. XCD → GHS kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

XCD → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,1222, en düşük 5,7457 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8805 oldu. XCD → GHS kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9481,5350,7891,40284,4061,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7030,0750,053
1 AUD0,65111,69110,5140,91354,9820,8720,616
1 GBP1,26722,7461,94611,777106,9721,6971,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Gana Sedisi
1 XCD5,84119 GHS
5 XCD29,20595 GHS
10 XCD58,41190 GHS
20 XCD116,82380 GHS
50 XCD292,05950 GHS
100 XCD584,11900 GHS
250 XCD1.460,29750 GHS
500 XCD2.920,59500 GHS
1000 XCD5.841,19000 GHS
2000 XCD11.682,38000 GHS
5000 XCD29.205,95000 GHS
10000 XCD58.411,90000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Doğu Karayip Doları
1 GHS0,17120 XCD
5 GHS0,85599 XCD
10 GHS1,71198 XCD
20 GHS3,42396 XCD
50 GHS8,55990 XCD
100 GHS17,11980 XCD
250 GHS42,79950 XCD
500 GHS85,59900 XCD
1000 GHS171,19800 XCD
2000 GHS342,39600 XCD
5000 GHS855,99000 XCD
10000 GHS1.711,98000 XCD