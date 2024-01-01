CFA Frangı BEAC'den Rus rublesine

Reel döviz kuru ile XAF → RUB çevirin

1.000 xaf
151,68 rub

1.00000 XAF = 0.15168 RUB

02:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.9741.348250.929050.7944391.34671.5359883.007
1 ZAR0.052703710.07105780.04896520.04186990.07097610.08095184.37478
1 CAD0.74170214.073110.689090.5892370.998851.1392461.5665
1 EUR1.0763520.42271.4511910.855091.449521.6532589.3446

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rus Rublesi
1 XAF0.15168 RUB
5 XAF0.75840 RUB
10 XAF1.51680 RUB
20 XAF3.03360 RUB
50 XAF7.58400 RUB
100 XAF15.16800 RUB
250 XAF37.92000 RUB
500 XAF75.84000 RUB
1000 XAF151.68000 RUB
2000 XAF303.36000 RUB
5000 XAF758.40000 RUB
10000 XAF1516.80000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFA Frangı BCEAO
1 RUB6.59285 XAF
5 RUB32.96425 XAF
10 RUB65.92850 XAF
20 RUB131.85700 XAF
50 RUB329.64250 XAF
100 RUB659.28500 XAF
250 RUB1648.21250 XAF
500 RUB3296.42500 XAF
1000 RUB6592.85000 XAF
2000 RUB13185.70000 XAF
5000 RUB32964.25000 XAF
10000 RUB65928.50000 XAF