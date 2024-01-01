CFA Frangı BEAC'den Gana sedisine

Reel döviz kuru ile XAF → GHS çevirin

1.000 xaf
19,95 ghs

1.00000 XAF = 0.01995 GHS

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.0763589.34231.450971.652490.9480218.357
1 GBP1.1694411.25875104.4821.696861.932521.1086521.4679
1 USD0.929050.794439183.00491.348051.535270.8807517.0549
1 INR0.01119290.009570990.012047510.01624060.01849620.01061080.205469

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BEAC'den Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

XAF → ZAR

XAF → CAD

XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Gana Sedisi
1 XAF0.01995 GHS
5 XAF0.09977 GHS
10 XAF0.19953 GHS
20 XAF0.39907 GHS
50 XAF0.99767 GHS
100 XAF1.99535 GHS
250 XAF4.98837 GHS
500 XAF9.97675 GHS
1000 XAF19.95350 GHS
2000 XAF39.90700 GHS
5000 XAF99.76750 GHS
10000 XAF199.53500 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / CFA Frangı BCEAO
1 GHS50.11640 XAF
5 GHS250.58200 XAF
10 GHS501.16400 XAF
20 GHS1002.32800 XAF
50 GHS2505.82000 XAF
100 GHS5011.64000 XAF
250 GHS12529.10000 XAF
500 GHS25058.20000 XAF
1000 GHS50116.40000 XAF
2000 GHS100232.80000 XAF
5000 GHS250582.00000 XAF
10000 GHS501164.00000 XAF