Uruguay pesosundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile UYU → CAD çevirin

1.000 uyu
34,46 cad

1.00000 UYU = 0.03446 CAD

00:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855251.0763589.34221.450651.652240.9477618.355
1 GBP1.1692511.2585104.4621.696141.931841.1081721.4612
1 USD0.92910.794597183.00481.347751.535040.8805517.053
1 INR0.01119290.00957290.012047510.0162370.01849340.01060840.205446

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Uruguay pesosundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Kanada Doları
1 UYU0.03446 CAD
5 UYU0.17228 CAD
10 UYU0.34456 CAD
20 UYU0.68912 CAD
50 UYU1.72281 CAD
100 UYU3.44561 CAD
250 UYU8.61403 CAD
500 UYU17.22805 CAD
1000 UYU34.45610 CAD
2000 UYU68.91220 CAD
5000 UYU172.28050 CAD
10000 UYU344.56100 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Uruguay Pesosu
1 CAD29.02240 UYU
5 CAD145.11200 UYU
10 CAD290.22400 UYU
20 CAD580.44800 UYU
50 CAD1451.12000 UYU
100 CAD2902.24000 UYU
250 CAD7255.60000 UYU
500 CAD14511.20000 UYU
1000 CAD29022.40000 UYU
2000 CAD58044.80000 UYU
5000 CAD145112.00000 UYU
10000 CAD290224.00000 UYU