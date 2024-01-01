Ukrayna grivnasından Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile UAH → LSL çevirin

1.000 uah
502,58 lsl

1.00000 UAH = 0.50258 LSL

00:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.9287583.01410.7941871.34631.347318.94721.53398
1 EUR1.07675189.38540.855131.449631.4507120.40141.65171
1 INR0.01204610.011187510.009566890.01621770.01622980.2282410.0184785
1 GBP1.259151.16941104.52711.695191.6964523.85741.93151

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Ukrayna grivnasından Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Lesotho Lotisi
1 UAH0.50258 LSL
5 UAH2.51289 LSL
10 UAH5.02578 LSL
20 UAH10.05156 LSL
50 UAH25.12890 LSL
100 UAH50.25780 LSL
250 UAH125.64450 LSL
500 UAH251.28900 LSL
1000 UAH502.57800 LSL
2000 UAH1005.15600 LSL
5000 UAH2512.89000 LSL
10000 UAH5025.78000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ukrayna Grivnası
1 LSL1.98974 UAH
5 LSL9.94870 UAH
10 LSL19.89740 UAH
20 LSL39.79480 UAH
50 LSL99.48700 UAH
100 LSL198.97400 UAH
250 LSL497.43500 UAH
500 LSL994.87000 UAH
1000 LSL1989.74000 UAH
2000 LSL3979.48000 UAH
5000 LSL9948.70000 UAH
10000 LSL19897.40000 UAH