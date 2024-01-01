bin Lesotho lotisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LSL → UAH çevirin

1.000 lsl
2.243,48 uah

1,000L LSL = 2,243₴ UAH

11:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,26662,2666
Düşük2,17472,1090
Ortalama2,23672,1922
Değişim3.15%5.91%
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1 LSL → UAH istatistikleri

LSL → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2666, en düşük 2,1747 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2367 oldu. LSL → UAH kurundaki değişiklik 3.15 değerindeydi.

LSL → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2666, en düşük 2,1090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1922 oldu. LSL → UAH kurundaki değişiklik 5.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,07990,3681,4921,6510,94720,025
1 GBP1,18611,28107,161,7691,9581,12323,746
1 USD0,9270,781183,7321,3821,530,87718,554
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Ukrayna Grivnası
1 LSL2,24348 UAH
5 LSL11,21740 UAH
10 LSL22,43480 UAH
20 LSL44,86960 UAH
50 LSL112,17400 UAH
100 LSL224,34800 UAH
250 LSL560,87000 UAH
500 LSL1.121,74000 UAH
1000 LSL2.243,48000 UAH
2000 LSL4.486,96000 UAH
5000 LSL11.217,40000 UAH
10000 LSL22.434,80000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Lesotho Lotisi
1 UAH0,44574 LSL
5 UAH2,22868 LSL
10 UAH4,45735 LSL
20 UAH8,91470 LSL
50 UAH22,28675 LSL
100 UAH44,57350 LSL
250 UAH111,43375 LSL
500 UAH222,86750 LSL
1000 UAH445,73500 LSL
2000 UAH891,47000 LSL
5000 UAH2.228,67500 LSL
10000 UAH4.457,35000 LSL