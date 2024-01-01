Ukrayna grivnasından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile UAH → KHR çevirin

1.000 uah
108.196 khr

1.00000 UAH = 108.19600 KHR

00:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.928783.0140.7941231.346251.3472518.94581.53386
1 EUR1.07675189.38530.8551451.449571.4506520.39991.65158
1 INR0.01204620.011187510.009566140.01621710.01622920.2282240.0184771
1 GBP1.259251.16939104.53511.695271.6965223.85751.93151

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Kamboçya Rieli
1 UAH108.19600 KHR
5 UAH540.98000 KHR
10 UAH1081.96000 KHR
20 UAH2163.92000 KHR
50 UAH5409.80000 KHR
100 UAH10819.60000 KHR
250 UAH27049.00000 KHR
500 UAH54098.00000 KHR
1000 UAH108196.00000 KHR
2000 UAH216392.00000 KHR
5000 UAH540980.00000 KHR
10000 UAH1081960.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Ukrayna Grivnası
1 KHR0.00924 UAH
5 KHR0.04621 UAH
10 KHR0.09242 UAH
20 KHR0.18485 UAH
50 KHR0.46212 UAH
100 KHR0.92425 UAH
250 KHR2.31061 UAH
500 KHR4.62123 UAH
1000 KHR9.24246 UAH
2000 KHR18.48492 UAH
5000 KHR46.21230 UAH
10000 KHR92.42460 UAH