500 Ukrayna grivnasından İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile UAH → GBP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Ukrayna Grivnası
|1 GBP
|44.62830 UAH
|5 GBP
|223.14150 UAH
|10 GBP
|446.28300 UAH
|20 GBP
|892.56600 UAH
|50 GBP
|2231.41500 UAH
|100 GBP
|4462.83000 UAH
|250 GBP
|11157.07500 UAH
|500 GBP
|22314.15000 UAH
|1000 GBP
|44628.30000 UAH
|2000 GBP
|89256.60000 UAH
|5000 GBP
|223141.50000 UAH
|10000 GBP
|446283.00000 UAH