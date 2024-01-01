Trinidad ve Tobago dolarından Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile TTD → FKP çevirin

1.000 ttd
117,23 fkp

1.00000 TTD = 0.11723 FKP

23:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0774589.4371.450521.650880.9479518.3638
1 GBP1.1696111.26025104.6111.696611.930971.1087321.4794
1 USD0.92810.793493183.0081.346251.532210.879817.0438
1 INR0.01118110.009559240.01204710.01621830.01845860.0105990.205327

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Trinidad ve Tobago dolarından Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Falkland Adaları Poundu
1 TTD0.11723 FKP
5 TTD0.58617 FKP
10 TTD1.17233 FKP
20 TTD2.34466 FKP
50 TTD5.86165 FKP
100 TTD11.72330 FKP
250 TTD29.30825 FKP
500 TTD58.61650 FKP
1000 TTD117.23300 FKP
2000 TTD234.46600 FKP
5000 TTD586.16500 FKP
10000 TTD1172.33000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Trinidad ve Tobago Doları
1 FKP8.53000 TTD
5 FKP42.65000 TTD
10 FKP85.30000 TTD
20 FKP170.60000 TTD
50 FKP426.50000 TTD
100 FKP853.00000 TTD
250 FKP2132.50000 TTD
500 FKP4265.00000 TTD
1000 FKP8530.00000 TTD
2000 FKP17060.00000 TTD
5000 FKP42650.00000 TTD
10000 FKP85300.00000 TTD