2.000 Falkland Adaları poundundan Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile FKP → TTD çevirin

1,000£ FKP = 8,549TT$ TTD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FKP → TTD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TTD
1 FKP → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,85309,1026
Düşük8,54908,5490
Ortalama8,74208,8545
Değişim-3.43%-2.65%
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1 FKP → TTD istatistikleri

FKP → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8530, en düşük 8,5490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7420 oldu. FKP → TTD kurundaki değişiklik -3.43 değerindeydi.

FKP → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,1026, en düşük 8,5490 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8545 oldu. FKP → TTD kurundaki değişiklik -2.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFKP - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Falkland Adaları poundundan Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Falkland Adaları poundu için en iyi döviz çiftleri

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FKP → AUD

FKP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Trinidad ve Tobago Doları
1 FKP8,54898 TTD
5 FKP42,74490 TTD
10 FKP85,48980 TTD
20 FKP170,97960 TTD
50 FKP427,44900 TTD
100 FKP854,89800 TTD
250 FKP2.137,24500 TTD
500 FKP4.274,49000 TTD
1000 FKP8.548,98000 TTD
2000 FKP17.097,96000 TTD
5000 FKP42.744,90000 TTD
10000 FKP85.489,80000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Falkland Adaları Poundu
1 TTD0,11697 FKP
5 TTD0,58487 FKP
10 TTD1,16973 FKP
20 TTD2,33946 FKP
50 TTD5,84865 FKP
100 TTD11,69730 FKP
250 TTD29,24325 FKP
500 TTD58,48650 FKP
1000 TTD116,97300 FKP
2000 TTD233,94600 FKP
5000 TTD584,86500 FKP
10000 TTD1.169,73000 FKP