Trinidad ve Tobago dolarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TTD → BTN çevirin

1.000 ttd
12.263,90 btn

1.00000 TTD = 12.26390 BTN

23:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0775589.44491.450541.651040.94790518.3657
1 GBP1.1696611.26035104.6191.696621.931131.1087321.4813
1 USD0.928050.79343183.00771.346151.532210.879717.0439
1 INR0.01118010.009558520.012047110.01621720.01845870.01059780.205329

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Bhutan Ngultrumu
1 TTD12.26390 BTN
5 TTD61.31950 BTN
10 TTD122.63900 BTN
20 TTD245.27800 BTN
50 TTD613.19500 BTN
100 TTD1226.39000 BTN
250 TTD3065.97500 BTN
500 TTD6131.95000 BTN
1000 TTD12263.90000 BTN
2000 TTD24527.80000 BTN
5000 TTD61319.50000 BTN
10000 TTD122639.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Trinidad ve Tobago Doları
1 BTN0.08154 TTD
5 BTN0.40770 TTD
10 BTN0.81540 TTD
20 BTN1.63081 TTD
50 BTN4.07701 TTD
100 BTN8.15403 TTD
250 BTN20.38508 TTD
500 BTN40.77015 TTD
1000 BTN81.54030 TTD
2000 BTN163.08060 TTD
5000 BTN407.70150 TTD
10000 BTN815.40300 TTD